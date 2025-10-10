El aeropuerto de Valera se abre al mundo por José Gregorio Hernández: conozca el ambicioso plan

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, del estado Trujillo, será sometido a una plan de adecuación, como parte de las labores que está realizando la gobernación de la entidad ante la gran afluencia de peregrinos nacionales e internacionales que esperan con la inminente canonización del beato José Gregorio Hernández.

Así lo dio a conocer el secretario general del gobierno de Trujillo, Julio Yépez Castro, explicando que los trabajos se centran en modernizar la conectividad y las vías de acceso.

"Para ello, estamos adecuando todo lo que es la plataforma de comunicaciones", señaló Yépez Castro.

Agregó que están buscando habilitarlo "de acuerdo con lo que establece la norma para que esos días puedan estar llegando aviones de otros países del mundo".

De esta manera, garantizarán un acceso seguro para los devotos de José Gregorio Hernández.

El beato José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles serán canonizados el próximo 19 de octubre.

Las actividades para Venezuela están previstas en las siguientes fechas:

25 de octubre: Fiesta de la santidad en el Estadio Monumental Simón Bolívar, Caracas.

26 de octubre: Participación de orquestas en misas en todo el país