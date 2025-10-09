La Caja Rosa de la Esperanza: fundaciones lanzan campaña en el mes rosa

Suscríbete a nuestros canales

Las fundaciones Recicrear, Erres Designs, Club Damas Líderes e Iris Star Designs anuncian el lanzamiento de la campaña "La Caja Rosa de la Esperanza", una poderosa iniciativa benéfica a favor de SENOSAYUDA en el marco del mes rosa.

Esta colaboración, denominada Alianza Virtuosa, fusiona estratégicamente la comunidad, el emprendimiento local y la tecnología para ofrecer apoyo directo a mujeres y familias afectadas por el cáncer de mama en Venezuela.

El proyecto tiene como objetivo recaudar fondos para garantizar que mujeres de alta vulnerabilidad puedan acceder a mamografías y chequeos médicos oportunos.

Talento nacional con impacto social

​"La Caja Rosa de la Esperanza" va mucho más allá de ser un simple producto; es un gesto tangible de amistad y una solución materializada que refleja la producción y el talento nacional.

Cada caja contiene una selección de artículos que simbolizan la resiliencia y la calidad del emprendimiento venezolano.

La compra se traduce en un donativo directo a SENOSAYUDA. Este aporte permite a la organización mantener su labor como un faro de esperanza y soporte, facilitando el acceso a servicios de diagnóstico que pueden salvar vidas.

La iniciativa está organizada por Lorys Romero, Iraima Regnault y Mileydis Valera, tres mujeres con el propósito de amplificar la conciencia sobre la Mamografía, examen clínico y autoexamen.

​La Alianza Virtuosa culminará la campaña con un evento especial el sábado 25 de octubre, organizado por el Club Damas Líderes.

No solo marcará la entrega formal del donativo a SENOSAYUDA, sino que también servirá como un espacio de capacitación, networking y proyección para la comunidad de emprendedoras y ciudadanos que apoyaron la causa.

Para conocer más detalles sobre cómo adquirir "La Caja Rosa de la Esperanza", siga las redes sociales de los miembros de la Alianza Virtuosa:

@recicrearvzla | @erres_designs | @clubdamaslideres | @iristar13

