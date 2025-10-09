Colapso de tubería matriz en El Hatillo: reportan desalojos y viviendas afectadas 

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este jueves 9 de octubre, se registró la fractura en una tubería matriz en el municipio El Hatillo del estado Miranda.

A través de sus redes sociales, autoridades locales ofrecieron detalles del hecho que ocurrió en el sector La Toma, en La Guairita.

Colapso en tubería matriz en El Hatillo

El Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palación, precisó que el daño se originó en un tubo principal de 30 pulgadas aproximadamente.

De igual modo, se informó que se realizó el desalojo preventivo de al menos 162 personas. Además, confirmaron que hay 20 personas con lesiones leves, quienes reciben la atención médica correspondiente.

En el sitio se encuentran comisiones del cuerpo de bomberos de Caracas, Protección Civil (PC), Hidrocapital y de la Policía de Baruta.

Fernando Melena, alcalde del municipio El Hatillo, pidió apoyo y solidaridad para las familias que quedaron damnificadas producto del incidente.

En ese contexto, señaló que la localidad se activó como centro de apoyo en la sede principal frente a la plaza Bolívar de El Hatillo, para recibir insumos para los afectados.

Por lo que solicitó, agua potable, artículos de higiene y aseo personal, pañales, toallas sanitarias, así como ropa, mantas, zapatos para niños y adultos.

De igual modo, Melena exhortó a los residentes del sector a desalojar las áreas necesarias.

