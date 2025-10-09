Comunidad cristiana invita a su Gran Vigilia de Oración en Caracas este 10 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 10 de octubre, se llevará a cabo la Gran Vigilia de Oración, un evento organizado por la comunidad cristiana en el Estadio Universitario de Caracas. La entrada será libre para todos los asistentes, y la actividad comenzará a las 8:00 p.m.

La Gran Vigilia de Oración es el evento más grande la comunidad cristiana en Venezuela, por lo que convocan a toda la familia a unirse en fe, con el propósito de orar por la paz y la bendición de la nación.

La actividad, cuya duración aproximada es de 10 horas, contará con música en vivo, orquesta, danzas, artes escénicas e invitados especiales que darán a conocer la palabra de Dios.

"¡Todos a Caracas! para recordar a cada hijo de Dios esparcido en toda área del país, que Dios y la iglesia cristiana les esperan con brazos abiertos para reunirse nuevamente en honor a Jesús y sus planes de bien para dar un gran futuro y esperanza a todos".

«Nuestra convocatoria no es solamente para la iglesia cristiana, sino una convocatoria para toda la familia, porque todos necesitamos un rencuentro con Dios; un reencuentro con aquellos valores que un día fueron fuertes en nosotros, pero el afán de la vida los enfrió», aseveró el Apóstol Ignacio Yllaramendy, director nacional de la Gran Vigilia de Oración.

