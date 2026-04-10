El Salto Ángel compite por el máximo galardón del turismo en Sudamérica: dónde y cómo votar

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Venezuela vuelve a estar en el centro del turismo internacional, gracias al majestuoso Salto Ángel, oficialmente nominado en la categoría de "Principal Atracción Turística de Sudamérica" para la edición 2026 de los World Travel Awards.

Este monumento natural, ubicado en el corazón del Parque Nacional Canaima, representa uno de los tesoros ecológicos más importantes del continente.

El proceso de votación ya se encuentra abierto al público general y a los profesionales de la industria. Se trata de una oportunidad clave para resaltar la belleza de los paisajes venezolanos frente a otros destinos emblemáticos de la región.

Los "Óscar" del turismo

Los World Travel Awards, fundados en 1993, son considerados el reconocimiento más importante en el sector de los viajes y la hotelería. Obtener una nominación en estos premios es un estándar de excelencia mundial. En esta edición 2026, el Salto Ángel compite cara a cara con otros gigantes del turismo regional, entre los que destacan:

Machu Picchu (Perú)

Cristo Redentor (Brasil)

Cataratas del Iguazú (Argentina y Brasil)

Desierto de Atacama (Chile)

El ganador no solo obtiene un trofeo, sino un sello de calidad que impulsa las visitas de viajeros extranjeros y mejora la imagen del país ante el mundo.

¿Cómo y cuándo votar?

Para apoyar la candidatura de la cascada venezolana, los interesados deben ingresar a la plataforma digital oficial de los World Travel Awards. El periodo de participación es limitado y los usuarios tienen oportunidad de registrar su voto hasta el próximo 12 de junio.

Además de los destinos turísticos, en el portal también se puede votar por las mejores aerolíneas, hoteles y operadores turísticos de cada país.

El impacto de un triunfo

Ganar esta categoría colocaría al Salto Ángel en una posición privilegiada dentro de las guías internacionales de viaje. Históricamente, los lugares que obtienen este galardón experimentan un aumento en la inversión para infraestructura y servicios turísticos.

Para Venezuela, un triunfo significaría reafirmar que su naturaleza salvaje sigue siendo uno de los atractivos más poderosos y fascinantes de toda América del Sur.

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