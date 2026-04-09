Más de 4.000 viviendas afectadas: inician obras tras grave socavamiento en Santa Elena

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Las autoridades iniciaron trabajos de gran escala en el sector Santa Elena, parroquia San José de Caracas, luego de que un fuerte socavamiento pusiera en riesgo a más de 4.000 viviendas.

Esta situación encendió las alarmas en la comunidad, lo que llevó a una rápida intervención para evitar mayores daños y proteger a las familias afectadas.

Las labores actuales se centran en la estabilización del terreno mediante la colocación de concreto armado y la construcción de bases estructurales que refuercen la zona comprometida.

Dichas acciones buscan frenar el deterioro del suelo y prevenir nuevos deslizamientos que puedan afectar viviendas e infraestructura.

Como parte del proyecto, también se desarrolla un sistema de canalización de aguas provenientes de la quebrada La Vaquera. Este embaulamiento permitirá controlar el flujo hídrico, especialmente durante las lluvias, reduciendo así el riesgo de futuros socavamientos en el área.

Además, los trabajos incluyen la recuperación de la conectividad en el sector Castillo 2021, donde el tránsito se vio afectado. Restablecer el paso vehicular y peatonal es clave para mejorar la movilidad y garantizar el acceso a servicios esenciales en la comunidad.

El plan cuenta con el respaldo del Gobierno nacional y la participación de organizaciones comunitarias, lo que ha permitido avanzar con rapidez en esta primera fase. Se estima que estas labores iniciales culminen en un plazo de 15 días, posteriormente, se dará paso a una segunda etapa enfocada en la recuperación integral del sector.

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