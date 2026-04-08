Fuertes lluvias en Táchira provocan deslizamientos: familias y productores locales entre los afectados

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Las fuertes precipitaciones presentadas en el estado Táchira desde la semana pasada, se han intensificado dejando a comunidades rurales y productores fuertemente afectados.

El Ministerio de Interior y Protección Civil Táchira confirmaron que las lluvias han causado daños estructurales en la zona norte.

Un total de 30 familias se encuentran incomunicadas en los sectores Veredales y Mataguineo.

El arrastre de sedimentos y lodo bloqueó por completo el paso provisional que utilizaban los habitantes y los productores locales para sacar Yesnardo Canal, director de Protección Civil, aclaró que aunque la situación es grave en esos puntos, aún no se ha declarado el estado de emergencia regional, pero la capacidad de respuesta local está al 100%.

Para enfrentar el aislamiento, las autoridades están utilizando herramientas modernas:

Se han desplegado drones para realizar un levantamiento aéreo de los daños y determinar el nivel de saturación de los suelos en las zonas donde el acceso a pie es imposible.

Los sistemas de alerta temprana están activos en los municipios vecinos para prevenir tragedias ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas

Lo que ocurre en Táchira es un fenómeno particular, especialmente considerando que:

Tal como advirtió la presidenta (E) Delcy Rodríguez en marzo, gran parte de Venezuela atraviesa un período de temperaturas extremas que durará unos 45 días (estimados hasta mediados de abril).

Mientras en el centro y llano el reto es el ahorro energético y los incendios por el calor, en los Andes la saturación de los suelos por lluvias fuera de temporada está causando estos deslizamientos.

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