Liberarán especies silvestres en el Waraira Repano

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Una jornada de liberación de fauna silvestre se realizará hoy en El Waraira Repano. El evento forma parte de las actividades que hace cada año el Centro de Conservación Ex Situ de Rescate, Rehabilitación y Zoocriadero Eco Green & Vida, por el Mes de la Tierra.

La iniciativa busca reforzar poblaciones de aves en uno de los ecosistemas más emblemáticos del país y contempla la liberación de 12 ejemplares: dos parejas de guacamaya militar (Ara militaris), dos de guacamayita verde (Ara severa) y dos de tucancito verde (Aulacorhynchus sulcatus).

La actividad está organizada por el Centro de Conservación Ex Situ de Rescate, Rehabilitación y Zoocriadero Eco Green & Vida, en alianza con el centro internacional Vantara

La jornada se llevará a cabo en El Ávila, el refugio natural de múltiples especies de flora y fauna.

La actividad forma parte los de programas de conservación, que combinan rescate, rehabilitación, reproducción en cautiverio y liberación controlada, con el objetivo de restablecer el equilibrio ecológico en hábitats naturales afectados por factores como la deforestación, el tráfico ilegal de especies y la presión humana.

Entre las especies a liberar, destaca la guacamaya militar, considerada emblemática por su presencia en zonas montañosas del país y su rol en los ecosistemas de bosques húmedos tropicales, donde contribuye a procesos naturales como la dispersión de semillas.

La actividad también contará con la participación de actores vinculados al entorno del parque, incluyendo comunidades como Galipán, cuyo compromiso resulta clave para la protección del ecosistema avileño y el seguimiento de estas especies una vez reintroducidas.

Asimismo, se prevé la presencia de representantes de instituciones como el Ministerio de Ecosocialismo (Minec), Inparques, bomberos forestales, Ministerio Público y Cicpc, en el marco de un esfuerzo articulado que acompaña este tipo de acciones ambientales.

La jornada está pautada para las 10:00 de la mañana de este 9 de abril, en una cita que busca reconectar a la ciudad con su principal pulmón natural y recordar que la protección de la biodiversidad es una responsabilidad compartida.

Con información de nota de prensa

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