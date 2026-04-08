Soluciones poco comunes para la casa: artículos innovadores para el hogar por menos de 10 dólares

Suscríbete a nuestros canales

Dentro del hogar surgen constantemente situaciones que demandan soluciones ingeniosas. Muchas tareas cotidianas pueden volverse más sencillas y rápidas si se cuenta con las herramientas adecuadas.

De la misma manera hay aparatos no necesariamente esenciales, sin embargo, son llamativos y de ayuda para la casa.

A veces, la adquisición de estos productos no responde solo a la necesidad de facilitar una actividad, sino a la búsqueda de una mejor organización y una mayor eficacia en el mantenimiento de la casa.

En muchas tiendas son conocidos como gadgets, que al traducirlo significa aparato pequeño e ingenioso.

¿Cuáles son los aparatos más ingeniosos para el hogar?

En Caracas hay varias tiendas conocidas por ofrecer aparatos e implementos poco convencionales pero que tienen un gran funcionamiento.

Uno de los más buscados es la bandeja de silicona para freidoras de aire. Este objeto actúa como un contenedor protector que se coloca dentro de la cesta metálica.

Entre las ventajas que tienen, evitan que la grasa, el queso derretido o las migajas se peguen a la cesta de la freidora, lo que hace que sea mucho más fácil lavarlo.

En NQLN, una tienda dedicada a "gadgets", cuestan 6 dólares la unidad, mientras que en TodoSeller, con sedes en Teatro, Chacaito, La Candelaria y Parque Carabobo, cuestan 3 dólares cada una.

Otro producto para el hogar, específicamente para los gatos, es el dispensador de agua con fuente. Con este aparato, a la mascota le llama la atención, por lo que toma más agua.

Se pueden encontrar en Sunrisa entre 15 y 30 dólares, a tasa del Banco Central de Venezuela.

De igual manera, existen herramientas diseñadas específicamente para optimizar el consumo de insumos en la cocina. Como el atomizador de aceite recargable, el cual permite utilizar cualquier variedad de aceite sin desperdiciarlo.

Este accesorio se puede adquirir por un $ 6 en NQLN, variando según sus dimensiones y características adicionales.

Por otra parte, el colador antiderrames representa una solución práctica para evitar contratiempos al cocinar. Este utensilio es ideal para escurrir pastas o vegetales recién troceados, garantizando que los alimentos permanezcan dentro del recipiente durante el proceso.

TodoSeller los tiene entre 2 y 5 dólares, dependiendo del modelo.

¿Hay accesorios para la sala y el cuarto?

La organización es muy importante en cada parte de la casa, sobre todo para el cableado. NQLN tiene variedad en organizadores, que evitan que los cables se toquen entre si o queden a la mano de cualquiera.

Los organizadores de silicona cuestan 3 dólares, los de adhesivos tienen un precio de 5 dólares y el pack de 50 clips transparente por 12 dólares.

Igualmente, TodoSeller tiene un pack de 20 piezas autoadhesivas por $ 1.50.

En cuanto a la habitación, hay fijadores triangulares para sábanas, que evitan que la cama se deshaga al moverse. En NQLN cuestan $ 9.99.

Para aquellas viviendas con dimensiones reducidas donde no existe un área fija para el secado de prendas, los tendederos retráctiles son una alternativa.

Estos dispositivos pueden fijarse en cualquier estancia, desde el dormitorio hasta el baño o la sala. Su funcionamiento consiste en extender un cable hacia el extremo opuesto cuando se requiere colgar la ropa; una vez terminada la tarea, el mecanismo se retrae, liberando el área por completo y evitando estorbos visuales o físicos.

Se consiguen entre $ 15 y $ 20.

Mientras que los de tres piezas, con precios que rondan los 35 y 50 dólares, son de un material resistente que permite colgar hasta 15 prendas de ropa.

La clave de estos y otros artefactos es identificar esos pequeños problemas cotidianos y aplicarles soluciones prácticas.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube