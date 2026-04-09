Marchas hoy 9 de abril en Caracas: calles cerradas y rutas alternas

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Hoy jueves 9 de abril de 2026, se anticipan severas restricciones vehiculares y cierres de vías en el centro y este de Caracas debido a concentraciones del oficialismo y del sector trabajador.

Las principales vías que conectan el este con el centro de la ciudad experimentarán cierres o un fuerte congestionamiento desde las primeras horas (aproximadamente a las 8:30 a.m.).

¿Cuáles son las rutas cerradas para este 9 de abril?

Eje Plaza Venezuela - Miraflores

Esta zona será la más afectada. La marcha sindical y estudiantil comenzará en Plaza Venezuela con destino al Palacio de Miraflores. Las vías que se verán directamente impactadas en este trayecto incluyen:

Avenida Libertador (niveles superior e inferior).

Avenida México.

Avenida Universidad.

Avenida Urdaneta y calles cercanas al casco histórico.

Zona Este (Chacao/Libertador)

La movilización convocada por el oficialismo en apoyo a los Consejos Comunales también generará concentraciones que podrían afectar la Avenida Francisco de Miranda y los accesos desde la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (anteriormente conocida como Francisco Fajardo).

¿Qué vías alternas se pueden tomar?

Para evitar los puntos de mayor congestión, los conductores pueden tomar las siguientes vías:

Avenida Boyacá (Cota Mil): La opción principal para desplazarse entre el este y el oeste sin pasar por el centro.

Avenida Victoria y avenida Nueva Granada: Para quienes necesiten dirigirse hacia el sur o el centro, evitando los embotellamientos de Plaza Venezuela.

Avenida Francisco Solano y avenida Casanova: Alternativas locales en el área de Sabana Grande, aunque tienden a congestionarse por el efecto rebote.

Se sugiere a los ciudadanos que tomen precauciones adicionales, ya que el tránsito en el municipio Sucre (Petare) y los accesos desde la autopista podrían experimentar retrasos significativos debido al flujo de personas.

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