Liberan 12 aves en el Waraira Repano durante jornada ambiental

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El Parque Nacional Waraira Repano fue escenario este jueves de una jornada de liberación de fauna en la que 12 aves fueron reintroducidas a la vida silvestre, como parte de las actividades por el Mes de la Tierra.

Durante la actividad fueron liberadas dos parejas de guacamaya militar (Ara militaris), dos de guacamayita verde (Ara severa) y dos de tucancito verde (Aulacorhynchus sulcatus).

La iniciativa fue liderada por el Centro de Conservación Ex Situ de Rescate, Rehabilitación y Zoocriadero Ecogreen & Vida, en alianza con el centro internacional Vantara.

El evento se desarrolló en uno de los espacios más emblemáticos para la biodiversidad venezolana, en una jornada orientada a reforzar poblaciones de aves y promover la conservación de especies afectadas por la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y la intervención humana.

Durante el acto, Teresa Carrasquel, viceministra de Gestión del Ambiente, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento de políticas ambientales en el país.

Centro de Conservación Ex Situ de Rescate, Rehabilitación y Zoocriadero Ecogreen & Vida

Por su parte, Félix Alvarado, gerente de Eco Green & Vida, subrayó que las liberaciones forman parte de un trabajo sostenido que integra rescate, rehabilitación, reproducción en cautiverio y reintroducción progresiva de especies en su entorno natural.

Entre las especies liberadas, resalta la guacamaya militar, considerada emblemática por su presencia en zonas montañosas y su aporte al equilibrio ecológico, especialmente en la dispersión de semillas en bosques húmedos tropicales.

Este tipo de jornadas forma parte de programas de conservación que combinan ciencia, educación ambiental y participación comunitaria, con el objetivo de recuperar poblaciones y generar conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad.

La liberación de estas 12 aves no solo representa un avance en la recuperación de especies, sino también un recordatorio del valor ambiental del Waraira Repano como uno de los principales pulmones naturales del país.

Centro de Conservación Ex Situ de Rescate, Rehabilitación y Zoocriadero Ecogreen & Vida

Con información de Nota de prensa

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