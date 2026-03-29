Caracas se une en oración para bendecir las palmas: feligreses celebran este Domingo de Ramos

Suscríbete a nuestros canales

Cientos de feligreses caraqueños se reunieron este domingo, 29 de marzo, en las plazas y templos de la capital para celebrar el Domingo de Ramos, la festividad cristiana que marca el inicio de la Semana Santa.

La plaza Bolívar fue el punto de encuentro donde los ciudadanos alzaron sus palmas para recibir la bendición antes de entrar a la Catedral de Caracas.

La ceremonia estuvo encabezada por el arzobispo de la ciudad, monseñor Raúl Biord, en compañía del párroco de la catedral, Juan Carlos Silva, y el diácono Germán Machado.

Fe en las comunidades

La tradición también se vivió con fuerza en otras zonas de la ciudad. En la parroquia San Juan Eudes, ubicada en la urbanización El Marqués, los vecinos acudieron con sus ramos para participar en los actos litúrgicos.

Por su parte, la comunidad de Altamira, en Chacao, se volcó con fervor y devoción a la parroquia El Buen Pastor para conmemorar el Domingo de Ramos, marcando así el inicio formal de la Semana Santa.

Cientos de feligreses se congregaron desde tempranas horas en los alrededores del templo, portando las tradicionales palmas que fueron bendecidas en una emotiva ceremonia que combinó la solemnidad litúrgica con un profundo sentido de recogimiento.

Una promesa contra la peste

La tradición de las palmas en Caracas tiene más de 250 años de historia. En el año 1770, una epidemia de fiebre amarilla atacó fuertemente a la población. Ante la desesperación, el párroco de la época, José Antonio Mohedano, le prometió a Dios que enviaría a los peones de las haciendas a buscar palmas al cerro El Ávila (Waraira Repano) para la Semana Santa si la enfermedad cesaba.

La peste terminó y, desde entonces, nació la famosa cofradía de los Palmeros de Chacao. Cada año, días antes del Domingo de Ramos, cientos de personas de todas las edades suben a la montaña para buscar las hojas que luego se reparten y bendicen en las iglesias. Esta práctica ecológica y cultural fue reconocida por la Unesco como patrimonio de la humanidad.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube