En video: inauguran parada futurista en esta zona de Caracas

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El ministro de Obras Públicas y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez Luces, inauguró una parada de transporte con diseño futurista en la avenida Panteón, ubicada en la parroquia San Bernardino.

La obra tiene como objetivo principal garantizar el confort, la seguridad y el resguardo de los ciudadanos que utilizan el sistema de transporte público en la capital.

A través de un video difundido en su red social Instagram, el titular de la cartera de Obras Públicas informó que el proyecto se ejecutó en un esfuerzo conjunto con el equipo de la Alcaldía de Caracas.

Esta infraestructura no solo cumple una función logística, sino que integra mejoras visuales y de seguridad para el entorno.

Además, se llevó a cabo un plan de embellecimiento en las adyacencias para ofrecer espacios más estéticos a los transeúntes. También se realizó la instalación de luminarias para garantizar paradas más seguras.

El diseño de este espacio está orientado a la durabilidad y la modernización de los servicios públicos.

Ramírez Luces destacó que este tipo de intervenciones forman parte de un plan nacional de optimización de los servicios básicos.