Eventos gratuitos en Caracas para ir en familia el fin de semana: 02 y 03 de mayo

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Para este fin de semana del sábado 02 y domingo 03 de mayo, hay una serie de actividades culturales totalmente gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana, la cual está llena de actividades para compartir en familia.

Agenda cultural en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural para este fin de semana, incluye las siguientes actividades:

Sábado 02 de mayo

El día de La Guerra de las Galaxias: hasta el 04 de mayo en Los Dos Caminos

Día Internacional del Jazz, en el Oratorio José Gregorio Hernández a las 4 de la tarde

Masterclass de pilates mat: a las 10 de la mañana en el centro comercial San Ignacio

Zona Nuevas Bandas, desde las 3 de la tarde en la Sala Cabrujas en Los Palos Grandes

Clase de etiqueta y protocolo para madres lideres, a las 3 de la tarde en el nivel Plaza, Plaza Miranda del centro comercial Líder.

Día del Superhéroe, en el Museo Nacional de Transporte de 1 a 5 de la tarde.

Concierto de la Orquesta de Cuerdas Arcos La Guaira en la Sala Juan Bautista Plaza en la Biblioteca Nacional a las 3 de la tarde.

Festival Eco-Tradiciones Caracas 2026, en el Parque Itagua de la parroquia La Vega a la 1pm

Cine Tertulia, a las 11 de la mañana en la sala 1 de Cinex del centro comercial Sambil Chacao

Domingo 03 de mayo

Tributo a Michael Jackson, en el centro comercial Mega Center, en la avenida intercomunal Guarenas - Guatire, a las 4 de la tarde.

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