Supervisan protocolos de seguridad para concierto en La Carlota

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Con el objetivo de garantizar la integridad física de los asistentes y el cumplimiento de las normativas de seguridad, supervisan protocolos de seguridad para concierto en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota.

El primer general Juan Carlos González, director general nacional de Bomberos, lideró este viernes, un operativo de inspección técnica, según el reporte en NDP.



Desde tempranas horas, junto a un equipo especializado de inspectores y funcionarios bomberiles, se realizó una evaluación exhaustiva de la estructura y el montaje de la tarima principal que recibirá el concierto programado para la jornada de hoy.



Durante la supervisión, se verificaron puntos críticos de seguridad, tales como:

Resistencia de estructuras: estabilidad de andamios y sistemas de sonido e iluminación. Vías de evacuación: despeje de accesos y señalización de salidas de emergencia. Sistemas de prevención: presencia y operatividad de equipos de extinción de incendios y puestos de atención prehospitalaria.



"Nuestra misión es asegurar que los espacios de recreación masiva cumplan con los estándares internacionales de prevención de riesgos", destacó el director general nacional de Bomberos, quien subrayó que el despliegue se mantendrá activo antes, durante y después del evento.

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