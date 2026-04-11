Festivales gratis en Caracas este fin de semana: conozca la cartelera

Si estás planeando qué hacer durante el fin de semana en Caracas y sus alrededores hay varios opciones para todos los gustos y presupuestos.
Desde la adrenalina de los motores hasta la profundidad del cine de autor
Festival de Cine Europeo "Euroscopio"
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¿De qué trata?: Una selección de 15 películas de autor que muestran la diversidad y calidad del cine del viejo continente.
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Fecha: Todo el fin de semana (activo hasta el 29 de abril).
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Lugar: Diversas salas y espacios culturales de la ciudad.
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Entrada Gratis. Ideal para un plan de bajo costo pero alto nivel cultural.
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Teatro y Monólogos
Si lo tuyo es el arte dramático, hay dos propuestas interesantes con precios muy competitivos:
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Festival de Monólogos
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¿Qué ver?: 32 historias distintas latiendo sobre el escenario. Es una oportunidad única para ver teatro íntimo y poderoso.
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Fecha: 10, 11 y 12 de abril.
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Lugar: Teatro Lomas, Los Teques (Miranda).
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Costo: 2$ (Entrada General). Es la opción paga más accesible del fin de semana.
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Festival de Teatro "Afr Cámara"
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Experiencia: Muy exclusiva, solo para 30 espectadores por función, lo que garantiza una cercanía total con los actores.
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Fecha: Inicia este sábado 11 de abril (hasta el 17 de mayo).
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Lugar: Tapete Teatro, Bello Campo (Chacao).
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Costo: 10$ (Entrada General).
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Adrenalina y Música
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Feria Internacional de Motocicletas y Caracas Biker Music
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Atractivos: Exhibición de motos de alta gama, conciertos en vivo, zona de juegos y una amplia oferta gastronómica.
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Fecha: 10, 11 y 12 de abril.
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Lugar: Terraza del CCCT, Chuao.
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Costo: 10$ por día. Perfecto para los amantes de las dos ruedas.
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