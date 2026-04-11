Caracas

Festivales gratis en Caracas este fin de semana: conozca la cartelera

Por Yasmely Saltos
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 09:36 pm
Festivales gratis en Caracas este fin de semana: conozca la cartelera

Si estás planeando qué hacer durante el fin de semana en Caracas y sus alrededores hay varios opciones para todos los gustos y presupuestos.

Desde la adrenalina de los motores hasta la profundidad del cine de autor

Festival de Cine Europeo "Euroscopio"

    • ¿De qué trata?: Una selección de 15 películas de autor que muestran la diversidad y calidad del cine del viejo continente.

    • Fecha: Todo el fin de semana (activo hasta el 29 de abril).

    • Lugar: Diversas salas y espacios culturales de la ciudad.

    •  Entrada Gratis. Ideal para un plan de bajo costo pero alto nivel cultural.

Teatro y Monólogos 

Si lo tuyo es el arte dramático, hay dos propuestas interesantes con precios muy competitivos:

  • Festival de Monólogos

    • ¿Qué ver?: 32 historias distintas latiendo sobre el escenario. Es una oportunidad única para ver teatro íntimo y poderoso.

    • Fecha: 10, 11 y 12 de abril.

    • Lugar: Teatro Lomas, Los Teques (Miranda).

    • Costo: 2$ (Entrada General). Es la opción paga más accesible del fin de semana.

  • Festival de Teatro "Afr Cámara"

    • Experiencia: Muy exclusiva, solo para 30 espectadores por función, lo que garantiza una cercanía total con los actores.

    • Fecha: Inicia este sábado 11 de abril (hasta el 17 de mayo).

    • Lugar: Tapete Teatro, Bello Campo (Chacao).

    • Costo: 10$ (Entrada General).

 Adrenalina y Música 

  • Feria Internacional de Motocicletas y Caracas Biker Music

    • Atractivos: Exhibición de motos de alta gama, conciertos en vivo, zona de juegos y una amplia oferta gastronómica.

    • Fecha: 10, 11 y 12 de abril.

    • Lugar: Terraza del CCCT, Chuao.

    • Costo: 10$ por día. Perfecto para los amantes de las dos ruedas.

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