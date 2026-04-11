Festivales gratis en Caracas este fin de semana: conozca la cartelera

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Si estás planeando qué hacer durante el fin de semana en Caracas y sus alrededores hay varios opciones para todos los gustos y presupuestos.

Desde la adrenalina de los motores hasta la profundidad del cine de autor

Festival de Cine Europeo "Euroscopio"

¿De qué trata?: Una selección de 15 películas de autor que muestran la diversidad y calidad del cine del viejo continente. Fecha: Todo el fin de semana (activo hasta el 29 de abril). Lugar: Diversas salas y espacios culturales de la ciudad. Entrada Gratis . Ideal para un plan de bajo costo pero alto nivel cultural.



Teatro y Monólogos

Si lo tuyo es el arte dramático, hay dos propuestas interesantes con precios muy competitivos:

Festival de Monólogos ¿Qué ver?: 32 historias distintas latiendo sobre el escenario. Es una oportunidad única para ver teatro íntimo y poderoso. Fecha: 10, 11 y 12 de abril. Lugar: Teatro Lomas, Los Teques (Miranda). Costo: 2$ (Entrada General) . Es la opción paga más accesible del fin de semana.

Festival de Teatro "Afr Cámara" Experiencia: Muy exclusiva, solo para 30 espectadores por función, lo que garantiza una cercanía total con los actores. Fecha: Inicia este sábado 11 de abril (hasta el 17 de mayo). Lugar: Tapete Teatro, Bello Campo (Chacao). Costo: 10$ (Entrada General) .



Adrenalina y Música

Feria Internacional de Motocicletas y Caracas Biker Music Atractivos: Exhibición de motos de alta gama, conciertos en vivo, zona de juegos y una amplia oferta gastronómica. Fecha: 10, 11 y 12 de abril. Lugar: Terraza del CCCT, Chuao. Costo: 10$ por día . Perfecto para los amantes de las dos ruedas.



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