Marcha este 7 de mayo hacia la Embajada Americana en Caracas: ruta y hora

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Para este jueves 07 de mayo, trabajadores, dirigentes gremiales y sindicalistas, marcharán hacia la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para exigir un cronograma electoral y mejoras salariales.

La actividad, que está siendo convocada por la Coalición Sindical, tiene como objetivo "buscar respuestas de las cartas enviadas" por parte de los trabajadores en días recientes.

Lugar de salida: Plaza Alfredo Sadel (Las Mercedes)

Hora: 9:00 am

Los trabajadores marcharán desde la plaza Alfredo Sadel hasta la Embajada Americana, lo que pudiera generar restricción vehicular en zonas de Las Mercedes, municipio Baruta.

Se le recomienda a conductores tomar vías alternas como la autopista Prados del Este si se dirige hacia algún lugar del este de la ciudad, ya que la avenida Principal de Las Mercedes pudiera verse congestionada.

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