¿Sustituir los bonos por el salario mínimo? Esto dijo el ministro del Trabajo este 4 de mayo

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El ministro del Trabajo, Carlos Castillo, señaló en entrevista con Shirley Varnagy por el Circuito Onda, que el aumento del ingreso mínimo integral es una medida temporal y que se está evaluando con otros sectores del país la posibilidad del aumento del salario para los próximos meses.

“Si aumentamos el salario eso es automáticamente inflacionario, si es salario; por eso estamos adoptando en este momento este mecanismo”, aclaró.

Castillo insistió en que mientras no se estabilice la economía, el Gobierno no realizará el aumento del salario como tal.

“Este plan tiene más que ver con el aumento sostenido del ingreso, para evitar que se erosione más la vida de los trabajadores. Esto está al lado de un plan de seguridad social que permite paliar la situación de los trabajadores”, precisó.

El ministro explicó que “vamos hacia el aumento salarial, no vamos a sustituir el concepto de salario por el concepto de ingreso integral, lo estamos haciendo paso a paso, de manera responsable, de manera que estos aumentos no sean falsos e inflacionarios que después se convierta en un problema para el país”

Ministro aclara que el ingreso integral es la vía para llegar al aumento de salario

Castillo insistió en que “esto no es salario, es un ingreso integral. Estamos usando este mecanismo para llegar al aumento de salario”.

Resaltó que se está usando este mecanismo “porque en estos momentos no podemos aumentar salarios, porque eso significa que se nos dispara la inflación y ese aumento sería falso, que lo que va a hacer es impedir el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”.

Destaco que en estos momentos de situación de crisis “debemos actuar con mucha responsabilidad. Los recursos en estos momentos son finitos. Nuestra economía ha sido sumamente golpeada y en consecuencia no tenemos cómo resolver los problemas como quisiéramos”.

Sin embargo, destacó que algunos sectores recibirán un ingreso extra. “Además del ingreso de $ 240 se está dando también un bono a manera de escalafón para cinco sectores de la administración pública nacional: sector salud, educación básica, educación universitaria, policías y fuerzas armadas”.

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