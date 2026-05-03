Maestras de primaria del DC en riesgo: alcaldesa busca eliminar el fondo que aumentó sus salarios

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La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, ha desatado una intensa controversia tras proponer la eliminación casi total del Early Childhood Educator Pay Equity Fund en el presupuesto para el año fiscal 2027.

Esta medida afectaría directamente a más de 4,000 maestras de guarderías y centros de cuidado infantil, quienes verían recortados los aumentos salariales que han percibido desde 2021.

La iniciativa, que se financia mediante un impuesto a residentes con ingresos superiores a los $250 000 anuales, busca equiparar los sueldos de las educadoras de centros privados con los de los docentes de escuelas públicas, inyectando hasta la fecha más de 177 millones de dólares en el sector.

Propuesta

La propuesta de recorte, que asciende a 60 millones de dólares, representa una amenaza importante para la estabilidad de la mano de obra calificada en el Distrito según detalla el Tiempo Latino.

Según datos de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE), este fondo no solo mejoró las condiciones de vida de las maestras, permitiéndoles costear transporte y vivienda, sino que también incrementó la oferta de cuidado infantil en un 7%.

Mientras Bowser argumenta que el programa no ha mejorado la asequibilidad para los padres, miembros del concejo y organizaciones civiles advierten que retirar estos recursos forzaría a muchas educadoras a abandonar la profesión por falta de ingresos competitivos.

Impacto

El futuro de estas trabajadoras y de las familias que dependen de sus servicios queda ahora en manos del concejo de DC, que tiene hasta finales de junio para modificar el presupuesto.

Además de la reducción salarial, el plan incluye un recorte en los subsidios que podría disminuir el número de niños beneficiados de 7,500 a 6,000, agravando la crisis de acceso al cuidado infantil.

La comunidad educativa y activistas locales ya han iniciado campañas de presión, similares a las que en 2024 lograron revertir un intento de recorte previo, con el objetivo de proteger un sistema que consideran vital para la economía de las familias trabajadoras del Distrito.

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