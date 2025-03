Menores de 10 años no pueden circular en motos: estos son los implementos mínimos de seguridad para transportar menores

Suscríbete a nuestros canales

El transporte de niños en moto es un tema que genera preocupación en muchos países, no solo en Venezuela, por lo que hay ciertas regulaciones que deben de cumplirse para garantizar la seguridad de los más pequeños.

Una motocicleta es un vehículo el cual el máximo de pasajeros es uno, aparte del conductor. Esto quiere decir que el espacio es reducido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estudiado este problema y ofrece lineamientos para mejorar la seguridad en el transporte de niños en motos.

Jonathan Quantip, paramédico y presidente de la ONG Ángeles de las Vías, señaló a 2001 que el problema de la seguridad de los niños en motos es recurrente en diversas partes del mundo, especialmente en países de Asia, Sudamérica y Centroamérica.

¿Cómo garantizar la seguridad de un niño en moto?

Edad y desarrollo del niño

Quantip resalta que niños no deben ser transportados en este tipo de vehículo. Esta restricción se debe a que su desarrollo motor y físico no les permite sujetarse adecuadamente.

El profesional indica que en todo caso no deberían ser transportados en moto los niños que no pueden apoyar los pies en los posapiés, puesto que esto significa que no cuenta con la edad suficiente para garantizar su propia seguridad.

Cabe destacar que los pasajeros deben ir en la parte posterior de la moto, es decir, atrás del conductor, porque de no ser así podrían comprometer la destreza del motorizado para poder moverse con más facilidad.

Implementos de seguridad

Es fundamental que los niños usen un casco de la talla específica para su edad y tamaño. Un casco de adulto no brinda la protección adecuada para ellos.

El vocero de Ángeles de las Vías apunta que la talla es importante incluso para los adultos.

Se sugiere el uso de asientos para niños diseñados específicamente para motocicletas. Estos asientos son una opción más segura, aunque su disponibilidad puede ser limitada en ciertos lugares, de acuerdo a lo indicado por Quantip.

"En Venezuela no lo he visto todavía", comentó.

Por otro lado, en Mercado Libre se vende un producto tipo arnés que se conecta entre el conductor y el niño, para que así no pierda el equilibrio.

Es vital que los padres y cuidadores tomen en serio estas pautas para garantizar un transporte seguro y minimizar el riesgo de accidentes.

La implementación de medidas adecuadas puede marcar la diferencia en la seguridad de los más pequeños en la vía.

