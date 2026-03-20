“No solo se trata de batear jonrones” la reflexión del joven que ganó las Olimpiadas de Matemáticas en Vietnam

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El joven Axel Hernández, oriundo de Upata, estado Bolívar, se consolidó como una de las promesas académicas de Venezuela tras obtener una medalla de plata en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en Vietnam 2026.

Su historia ha llamado la atención no solo por el reconocimiento, sino por la dedicación y esfuerzo que lo llevaron a competir a nivel mundial y destacar entre estudiantes de más de 10 países.

A diferencia de lo que muchos podrían suponer, Axel no mostró talento matemático desde pequeño. Durante sus primeros años tenía problemas con operaciones básicas, y fue con el apoyo constante de su padre y la constancia en sus estudios que logró desarrollar sus capacidades.

“Que no le dé miedo a nadie empezar desde las bases”, afirmó en entrevista, recordando cómo comenzó a estudiar seriamente durante la pandemia utilizando materiales educativos en línea.

El camino hacia el éxito estuvo marcado por limitaciones de conectividad y recursos. Axel estudió con una computadora básica, enfrentando dificultades típicas de muchas regiones del país. Sin embargo, su perseverancia le permitió obtener resultados destacados en múltiples competencias internacionales desde temprana edad.

Resultados de la delegación venezolana en Vietnam

La participación de Axel se dio en el marco de una delegación de cinco estudiantes del estado Bolívar, que logró los siguientes reconocimientos:

Medalla de plata: Axel Hernández

Tres medallas de bronce: Franco Abate, Fabrizzio Abate e Ibrahim Rawhan

Mención honorífica: Joseph Pérez

Estos logros reflejan el talento de los jóvenes venezolanos en áreas como lógica, modelado matemático, estadística e inteligencia artificial, demostrando que el país tiene potencial en la ciencia y la tecnología.

Reflexión sobre el valor del talento académico

Axel ha utilizado su experiencia para llamar la atención sobre la importancia de reconocer el talento académico.

En redes sociales destacó que, a diferencia de los logros deportivos, los intelectuales y científicos aún no reciben suficiente visibilidad en Venezuela. “No solo se trata de batear jonrones ni meter goles, sino de entender que el futuro está en la tecnología”, señaló, motivando a otros jóvenes a explorar disciplinas científicas y tecnológicas.

Actualmente, Axel colabora en el desarrollo de un robot humanoide con inteligencia artificial para competencias nacionales, combinando sus conocimientos en matemáticas puras con innovación tecnológica.

Sus planes incluyen cursar el bachillerato internacional y posteriormente estudiar ingeniería aeronáutica, con interés en países como Rusia o China, además de profundizar en áreas de ciberseguridad e inteligencia artificial.

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