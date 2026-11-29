Las labores previas a la demolición con explosivos de la Residencia Doña Hilda, situada en Playa Grande, parroquia Urimare, se encuentran en marcha de cara a su ejecución el jueves 3 de diciembre a las 4:00 de la tarde.

Personal de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios (VSOPS), junto con técnicos de la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex) y de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), ejecuta los pasos iniciales del operativo en el marco del Plan Despeje Digno y Seguro, según lo reportó Zona de Noticias.

Tareas en la estructura y resguardo

Las brigadas realizan el trazado de muros y columnas, retiran tabiques internos de forma manual para liberar espacios y abren perforaciones en las columnas principales mediante martillos perforadores y compresores de aire, puntos donde se instalarán las cargas.

El inmueble, clasificado en nivel de riesgo rojo a raíz de la actividad sísmica registrada el pasado 24 de junio, cuenta con un dispositivo de seguridad para proteger el entorno antes, durante y después de la maniobra.

Por su parte, las autoridades no han precisado todavía cuándo se realizará la demolición controlada de la Residencia Costa Dorada.

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