Clima

Lluvias hacen estragos en Lara: balance de daños al 31 de marzo

El Gobernador indicó que los equipos de infraestructura y desarrollo social ya se encuentran en las zonas

Por Genesis Carrillo
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 09:03 pm
Lluvias hacen estragos en Lara: balance de daños al 31 de marzo

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, ofreció este martes un balance oficial sobre las afectaciones causadas por las recientes precipitaciones en la entidad, confirmando daños en los municipios Morán y Torres.

Según el reporte detallado por el mandatario regional, el despliegue de los organismos de seguridad y atención social ha permitido cuantificar el impacto en las viviendas y la vialidad:

  • Municipio Morán: 16 familias afectadas.
  • Municipio Torres: 22 familias afectadas.
  • Sin daños de gravedad en viviendas

A pesar del número de hogares que registraron inconvenientes, el Gobernador aclaró que la situación "no es de mayor gravedad", indicando que los equipos de infraestructura y desarrollo social ya se encuentran en las zonas brindando el apoyo necesario a los damnificados, refiere Unión Radio. 

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