Lluvias hacen estragos en Lara: balance de daños al 31 de marzo

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El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, ofreció este martes un balance oficial sobre las afectaciones causadas por las recientes precipitaciones en la entidad, confirmando daños en los municipios Morán y Torres.

Según el reporte detallado por el mandatario regional, el despliegue de los organismos de seguridad y atención social ha permitido cuantificar el impacto en las viviendas y la vialidad:

Municipio Morán: 16 familias afectadas.

Municipio Torres: 22 familias afectadas.

Sin daños de gravedad en viviendas

A pesar del número de hogares que registraron inconvenientes, el Gobernador aclaró que la situación "no es de mayor gravedad", indicando que los equipos de infraestructura y desarrollo social ya se encuentran en las zonas brindando el apoyo necesario a los damnificados, refiere Unión Radio.