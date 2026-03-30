Semana Santa 2026: hasta el lunes recibirán orquídeas para decoración del Nazareno en la Basílica Santa Teresa

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La Basílica Santa Teresa de Caracas estará recibiendo las flores para la decoración del Nazareno de San Pablo hasta el lunes 30 de marzo.

Abraham Núñez, el encargado del ornamento del Nazareno, informó que durante la noche del lunes se arreglará la imagen que sera expuesta el martes.

Nazareno de Basílica Santa Teresa

De acuerdo con la reseña de Unión Radio, Núñez informó que "estamos recibiendo las orquídeas hoy domingo y mañana lunes santo con el fin de mañana en la noche arreglar la imagen y este expuesta para el día martes".

Asimismo, indicó que durante la tarde del martes, llevarán la imagen del Nazareno hasta el altar mayor.

¿A dónde llevar las flores?

Al respecto, todos los que deseen llevar flores para la decoración del Nazareno, podrán hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Adicionalmente, se supo que la Basílica Santa Teresa abrirá sus puertas el miércoles a partir de las 12 de la noche para realizar las 12 eucaristías durante el día.

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