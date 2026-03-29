9 mil toneladas de asfalto culminaron la obra: así quedó la pista aérea de La Carlota

Suscríbete a nuestros canales

La pista principal de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, fue completamente rehabilitada tras la culminación de un amplio proyecto de asfaltado y demarcación.

Esta obra utilizó más de 9 mil toneladas de asfalto, con el objetivo de modernizar y optimizar la infraestructura aérea ubicada en Caracas.

Inicio de los trabajos y alcance de la obra

Las labores de rehabilitación comenzaron a principios de año, luego de una fase inicial de preparación que incluyó la remoción del material asfáltico deteriorado y la limpieza general de la pista.

El proyecto abarcó una superficie de más de 41 mil metros cuadrados, correspondiente a la pista principal de la instalación militar.

Este proceso fue ejecutado bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, como parte de un plan de mantenimiento de infraestructura estratégica en el país.

Demarcación y mejoras finales

Además del asfaltado, se ejecutó un proceso completo de demarcación de la pista, fundamental para la orientación y seguridad de las aeronaves durante el aterrizaje y despegue.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube