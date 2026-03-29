Sundde despliega operativo en Terminal La Bandera esta Semana Santa: exigen tarifas a BCV

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La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) desplegó un operativo especial en el Terminal de La Bandera como parte del plan “Semana Santa Segura 2026”.

Esta acción busca resguardar a los usuarios ante el incremento de movilización durante el asueto, garantizando condiciones justas en los servicios de transporte.

Durante la jornada, los fiscales realizaron inspecciones tanto en las tarifas de los pasajes como en los precios de los productos ofrecidos dentro de los locales del terminal. El objetivo principal es evitar irregularidades como el sobreprecio y asegurar que los cobros se ajusten a la normativa vigente.

Exigencia del uso de la tasa BCV

Uno de los puntos clave del operativo es la verificación del uso correcto de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Las autoridades insistieron en que todos los prestadores de servicios deben respetar este valor al momento de fijar precios, como medida para proteger a los usuarios.

Medidas para proteger a los viajeros

La presencia de funcionarios en el terminal también busca brindar mayor seguridad y confianza a los ciudadanos que se trasladan en esta temporada.

Con estas supervisiones, la Sundde busca asegurar que los venezolanos puedan viajar durante la Semana Santa sin inconvenientes, con tarifas reguladas y condiciones justas.

El organismo reafirma así su compromiso con la vigilancia y el control de precios en todo el territorio nacional.

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