De cara a las festividades decembrinas, el Sistema Teleférico Mukumbarí, en el estado Mérida, dio a conocer su programación especial de funcionamiento y actividades recreativas para atender a visitantes nacionales e internacionales durante el cierre de 2026 y el comienzo de 2027.
A través de sus canales oficiales, la administración del complejo turístico andino informó que la operación de temporada se dividirá en dos fases:
- Primera etapa (del 2 al 20 de diciembre): El servicio prestará atención de miércoles a domingo a partir de las 10:00 a. m.
- Segunda etapa (del 23 de diciembre al 10 de enero de 2027): Las cabinas operarán de manera continua todos los días desde las 9:00 a. m.
Parada técnica y balance de afluencia
La gerencia del teleférico precisó en su cuenta oficial de Instagram que, una vez concluido el asueto, el sistema suspenderá sus operaciones entre el 11 y el 20 de enero de 2027 para ejecutar labores de mantenimiento preventivo, retomando su itinerario habitual el jueves 21 de enero.
Con un trayecto de 12,5 kilómetros distribuido en cuatro tramos y cinco estaciones —Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo—, Mukumbarí (“Lugar donde duerme el sol”, en lengua indígena) asciende hasta los 4.765 metros sobre el nivel del mar frente al Pico Bolívar.
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