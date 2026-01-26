Solicitan creación de la Universidad Santa Ana de Coro en Falcón: envían mensaje a la Presidente Encargada

Suscríbete a nuestros canales

A propósito de conmemorarse los 500 años de la ciudad de Santa Ana de Coro, la asociación civil María Auxiliadora Siempre, consigno inicialmente ante el Ministerio de Educación Universitaria desde hace cinco meses y ahora a la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, la solicitud y decreto para la creación de la Universidad Santa Ana de Coro, proyecto que surgió en respuesta estratégica a las siete transformaciones y el Plan de la Patria 2025- 2030.

El presidente de la asociación, abogado Deulin Faneite aseguró que la iniciativa busca dotar al estado Falcón de una institución que combine el rigor científico y tecnológico con los valores humanísticos y el arraigo territorial, así como impulsar la innovación académica y desarrollo regional, “esto nace para cubrir un vacío académico en la región, ofreciendo carreras de vanguardia que no forman parte de la oferta pública actual”, indicaron.

¿Qué carreras planean abrir en la Universidad Santa Ana de Coro?

Detalló que “la institución proyecta generar 1.500 cupos estudiantiles y más de 200 plazas para docentes, impactando positivamente en el empleo directo e indirecto de la capital falconiana”.

Al mismo tiempo que “la malla curricular propuesta incluye disciplinas diseñadas para el nuevo orden mundial, con salidas intermedias de Técnico Superior Universitario" tales como:

Ingeniería en Inteligencia Artificial y Mecatrónica.

Arquitectura y Psicología.

Derecho.

Licenciaturas en Gastronomía y Administración (Mención Mercadotecnia y Emprendimiento).

Para Faneite, “esto sería un gran regalo para Coro, ya que nuestra ciudad se encamina hacia su quinto centenario en 2027 y requiere de una institución que garantice su futuro como Venezuela Potencia".

Es necesario destacar que el proyecto cuenta con una sede física totalmente lista, a la espera de la aprobación presidencial para iniciar actividades y permitir que la juventud falconiana se profesionalice en áreas estratégicas sin necesidad de migrar a otras regiones.

Para el abogado Deulin Faneite, la propuesta representa un acto de soberanía educativa, posicionando a Coro como un referente de la educación universitaria privada con sentido social y compromiso patrio.

