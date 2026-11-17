La compañía tecnológica Apple registró este martes 17 de noviembre una caída a escala mundial que afectó el funcionamiento de cuatro de sus principales servicios digitales, según confirmó el observatorio de monitoreo de internet y ciberseguridad NetBlocks.

La incidencia técnica impactó la operatividad habitual de millones de usuarios de dispositivos del ecosistema de la marca, impidiendo tanto la descarga de software como la sincronización de información personal alojada en sus servidores.

"El observatorio de internet y gobernanza digital confirmó interrupciones simultáneas a nivel global en cuatro plataformas clave del ecosistema de servicios de Apple", señaló el reporte técnico de monitoreo.

Plataformas y herramientas afectadas por la caída

De acuerdo con el desglose suministrado por los sistemas de seguimiento de red, las fallas se concentraron en los siguientes servicios:

App Store: Interrupción en la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos iOS y iPadOS, bloqueando la descarga, compra y actualización de aplicaciones y videojuegos.

Apple Music: Caída en la plataforma de transmisión de audio en streaming , afectando la reproducción de canciones, listas personalizadas y emisoras de radio en vivo.

AppleCare en el dispositivo: Indisponibilidad en la herramienta integrada en la configuración de los equipos, utilizada por los clientes para gestionar soporte técnico o solicitudes de reparación directa.

iCloud: Fallos en el sistema de autenticación para iniciar sesión con la cuenta de Apple, lo que impidió el acceso y la sincronización de fotografías, copias de seguridad, contactos y archivos almacenados en la nube.

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