Creatividad durante el proceso de creación: Studio Ghibli gana importante premio tras el reconocimiento de todas sus obras

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La Fundación Princesa de Asturias otorgó el galardón de Comunicación y Humanidades 2026 al Studio Ghibli, la mítica factoría de animación japonesa.

Por su parte, el jurado eligió a la empresa por su capacidad para crear historias universales que trascienden fronteras y generaciones. Si bien, en su acta, los especialistas resaltaron el uso de un proceso artesanal de gran imaginación que exalta valores humanos como la empatía, la tolerancia y el respeto por la naturaleza.

Un legado de cuatro décadas



Hayao Miyazaki fundó este centro de producción en 1985 junto a Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki. En este sentido, la colaboración entre estos creadores inició con éxito tras la película "Nausicaä del Valle del Viento". Desde entonces, el estudio produjo títulos icónicos como "Mi vecino Totoro", "La princesa Mononoke" y "El Viaje de Chihiro".

Es importante destacar que Ghibli mantiene un estilo fiel a la animación tradicional, pues sus artistas realizan dibujos a mano y utilizan pinturas acrílicas o acuarelas en lugar de herramientas puramente digitales.

Profundidad y contrastes en la obra



Pese a su enfoque en temas como el amor y la naturaleza, las obras de Ghibli esconden múltiples capas de complejidad. Miyazaki y Takahata pertenecen a una generación que conoció la guerra, por lo que integraron elementos oscuros en sus narrativas.

Goro Miyazaki, hijo de Hayao, explicó recientemente que las películas del estudio no solo contienen dulzura, sino también una amargura que evoca un "olor a muerte". Dentro de este contexto, dicha dualidad transformó la creatividad del estudio en una herramienta excepcional de comunicación.

Reconocimientos y actualidad



En otro orden de ideas, este premio se suma a una lista de distinciones internacionales al Studio Ghibli que incluye dos premios Óscar a la Mejor Película de Animación y una Palma de Oro honorífica. Actualmente, la cadena de televisión Nippon TV posee la propiedad de Ghibli como filial, aunque mantiene el compromiso de respetar su autonomía creativa.



El reconocimiento de Comunicación y Humanidades es el segundo de los ocho galardones que la Fundación entrega este año. La cantante Patti Smith recibió previamente la distinción en la categoría de Artes.

Finalmente, cada premiado obtendrá una escultura de Joan Miró y una dotación de 50.000 euros en una ceremonia que ocurrirá el próximo mes de octubre en Oviedo.

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