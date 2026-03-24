De la exclusividad al mercado masivo: qué pasa con Ozempic tras perder su patente en cinco países

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El mercado global de fármacos para la diabetes y la obesidad vive un momento histórico. Con la expiración de la patente de Ozempic (semaglutida) en cinco naciones que albergan al 40% de la población mundial, el dominio exclusivo del laboratorio danés Novo Nordisk llega a su fin en regiones estratégicas.

Esta apertura marca el inicio de una competencia masiva que, según analistas, podría desplomar los precios de los tratamientos actuales, permitiendo que millones de personas de ingresos medios y bajos accedan a una molécula que hasta ahora era prohibitiva, reportó ABC en su sitio web.

¿Quiénes ahorran primero?

Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea mantendrán protecciones legales para la marca original hasta el año 2030, el resto del planeta experimentará una realidad distinta.

Países con altas tasas de obesidad como China, India, Brasil, Sudáfrica y Turquía están liderando la transición hacia los genéricos.

En estos mercados, la semaglutida dejará de ser un producto "premium" para convertirse en un medicamento de acceso masivo.

El desplome de precios

Analistas internacionales proyectan que la entrada de laboratorios competidores, especialmente gigantes de la industria de genéricos en India y China, podría reducir el costo mensual del tratamiento a tan solo 15 dólares.

Actualmente, en muchos países, el costo de una sola pluma de Ozempic puede superar los 300 dólares, una barrera infranqueable para la mayoría de los pacientes que dependen de la sanidad pública o de su propio bolsillo.

La semaglutida original se fabrica mediante tecnología recombinante (procesos biológicos complejos), lo que justifica en parte su alto valor de investigación.

Los nuevos genéricos, sin embargo, suelen producirse de forma sintética.

Esta diferencia técnica ha puesto en alerta a las federaciones internacionales de fabricantes.

Los expertos señalan que, aunque las versiones sintéticas son más baratas de producir, las autoridades sanitarias de cada país deben ser extremadamente rigurosas al evaluar que estas copias mantengan la misma eficacia, seguridad y estabilidad que el producto biológico de referencia.

La democratización de la semaglutida se percibe como una "esperanza científica" para frenar las crisis de salud derivadas del sobrepeso.

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