Seis películas para reflexionar esta Semana Santa 2026: conozca qué ver y dónde encontrarlas

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A pocos días de iniciar con la Semana Santa 2026, el consumo de cine religioso y familiar registró un aumento significativo en lo que va del mes.

Las plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y Max, renovaron su oferta con los títulos más demandados de la temporada, para quienes buscan reflexionar o descansar frente a la pantalla.

Los estrenos más buscados

Este año, la serie "The Chosen" (Los Elegidos) encabeza las listas de popularidad en Netflix y Disney+. Su enfoque moderno y humano logró conectar con audiencias de todas las edades.

Asimismo, la película "La Pasión de Cristo" sigue siendo un referente indispensable para estas fechas, manteniéndose disponible en el catálogo de Prime Video para quienes buscan un relato visualmente potente sobre los últimos días de Jesús.

Producciones de época y clásicos

Para los amantes de las grandes producciones de Hollywood, "Ben-Hur" se mantiene como la favorita en Max, destacando por su calidad de imagen restaurada.

Por otro lado, "Los diez mandamientos" sigue siendo un éxito de audiencia en Apple TV, consolidándose como la opción preferida para ver en familia debido a su narrativa épica y tradicional que no pierde vigencia.

Relatos alternativos y suspenso

El público también está optando por historias que ofrecen una perspectiva diferente de los hechos bíblicos. "Resucitado", disponible en Netflix, presenta una trama de investigación desde el punto de vista de un centurión romano, lo que aporta un aire de misterio a la festividad.

De igual forma, "María Magdalena" en Apple TV se posiciona como una de las mejores calificadas por la crítica gracias a su profundidad emocional.

Opciones para el público infantil

El cine animado ocupa un lugar central en la programación de streaming de este 2026. "El príncipe de Egipto" es la película más vista en Prime Video por su banda sonora y estilo visual único.

Para un cierre de semana más relajado, los usuarios están eligiendo masivamente "Las aventuras de Peter Rabbit" en Netflix, una opción ligera ideal para celebrar el domingo de Pascua con los más pequeños.

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