Suplemento antioxidante alimenta las células cancerígenas: esto dicen los expertos sobre la investigación

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Una investigación publicada en la revista Nature ha sacudido los cimientos de lo que se creía saber sobre la nutrición y el cáncer.

El glutatión, el famoso "antioxidante maestro" que muchos consumen para retrasar el envejecimiento, resulta ser un arma de doble filo: las células cancerígenas lo usan como combustible para crecer.

De Protector a Gasolina

Hasta ahora, la ciencia sabía que el glutatión protegía a las células sanas del daño. Pero el equipo del Dr. Isaac Harris descubrió que el cáncer "roba" el glutatión del cuerpo para extraer cisteína, un aminoácido que necesita desesperadamente para sobrevivir y multiplicarse.

Al analizar tumores de mama, encontraron acumulaciones gigantes de este antioxidante dentro de la masa maligna. Básicamente, el tumor lo usa como su "despensa" particular.

Durante años, el glutatión ha sido considerado un aliado del organismo. Se produce de forma natural en el cuerpo y también se comercializa como suplemento, ya que contribuye a combatir el daño oxidativo en las células. Sin embargo, la investigación revela que este antioxidante también puede desempeñar un papel inesperado en el desarrollo del cáncer.

“El cáncer no siempre utiliza las mismas fuentes de energía que las células sanas”, explican los autores. En este caso, han observado que las células tumorales son capaces de descomponer el glutatión y emplearlo como combustible, especialmente en entornos donde otros nutrientes escasean.

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que los tumores parecen acumular grandes cantidades de glutatión en su entorno, según el análisis de muestras de cáncer de mama humano. Esta “reserva” les permitiría sobrevivir en condiciones adversas y seguir proliferando.

Este estudio pone en duda la seguridad de tomar suplementos de glutatión sin control médico, algo muy común en el mercado de bienestar actual.

La Dra. Icíar Astiasarán de la Universidad de Navarra, advierte que tomar estos complementos sin supervisión puede ser contraproducente, especialmente en pacientes con cáncer, ya que estarías "alimentando al invasor".

Ni la FDA en EEUU ni la EFSA en la Unión Europea han autorizado propiedades saludables específicas para el glutatión.