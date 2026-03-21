¡Parece respirar! Así es la enorme escultura del perro salchicha que conquista las redes sociales: detalles

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Una impresionante escultura de un perro salchicha gigante captó la atención del mundo tras su exhibición en la tienda Haus Nowhere de Seúl, Corea del Sur.

Se trata de una pieza animatrónica de gran realismo que simula estar dormida y respirar plácidamente, lo que dejó boquiabiertos a los visitantes por su increíble parecido con una mascota real.

Esta instalación artística forma parte del lanzamiento de "Sunshine", la nueva colección de fragancias de la marca de perfumes Tamburins. El objetivo de este proyecto es conectar el mundo de la perfumería con el reino animal, ofreciendo una experiencia visual y sensorial.

Un cortometraje futurista

Para acompañar esta propuesta, la marca lanzó un video promocional con una estética futurista protagonizado por el cantante Felix Lee.

En la pieza audiovisual, el artista aparece junto a un perro salchicha que viste una armadura brillante, representando conceptos opuestos como la fortaleza y la gentileza. La idea central de la campaña es mostrar a "Sunshine" transformándose en su versión más fuerte a través de sus sueños.

Tecnología e interacción con el público

Además de observar la enorme escultura, quienes visitan la tienda pueden participar en una experiencia tecnológica impulsada por Inteligencia Artificial. Bajo el nombre "Sunshine AI Twin Look", las personas tienen la oportunidad de tomarse fotografías junto a la figura utilizando trajes a juego, lo que permite una interacción directa y moderna con la obra.

Fragancias inspiradas en animales

La colección está compuesta por dos nuevos aromas que fueron lanzados originalmente en septiembre de 2025. Según la marca, estas fragancias buscan evocar la sensación de renacimiento y fuerza que se proyecta en el concepto de la armadura brillante del perro.

Con esta estrategia, la empresa logró que su producto se vuelva viral en redes sociales gracias al impacto visual de su enorme protagonista.

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