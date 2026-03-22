A casi un año de su tragedia: así luce el salón de belleza donde asesinaron a influencer mexicana

Suscríbete a nuestros canales

El asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, sigue siendo un caso sin resolverse.

La joven fue asesinada mientras realizaba un live en TikTok desde su salón de belleza, un hecho que impactó a miles de seguidores y generó conmoción en todo México.

Actualmente, el salón donde ocurrió el crimen se mantiene casi intacto, con detalles que permanecen como quedaron aquel día: la caja registradora con billetes, algunas plantas secas y la bebida que Valeria había pedido antes de su muerte.

Este escenario refleja la escena tal como se mostró en vivo en las redes sociales, convirtiéndose en un memorial silencioso del suceso, según lo difunde la cuenta de Instagram hectorfrank5.

Por su parte, a casi un año del hecho, la Fiscalía de Jalisco aún no ha detenido a ningún sospechoso, aunque ha confirmado que hay avances en la investigación. Las autoridades han descartado que familiares de la víctima estén involucrados en el crimen y continúan analizando imágenes, declaraciones y evidencias forenses para esclarecer el caso.

Tras el asesinato, seguidores y amigos de Valeria se acercaron al salón para dejar flores y mensajes en su memoria. Aunque con el tiempo estas visitas disminuyeron, el lugar sigue siendo recordado en redes sociales y medios de comunicación como un símbolo de la violencia que enfrentan algunas mujeres en México.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube