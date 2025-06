Nuevos detalles sobre el caso de Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco revela quien compró el ramo de rosas

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, en México, ha revelado nuevos detalles cruciales en el caso de Valeria Márquez, la joven cuyo inesperado deceso quedó grabado en un video.

De acuerdo con El Mañana, en un avance significativo en la investigación, las autoridades confirmaron que ya poseen información sobre el autor del ramo de rosas encontrado días después, así como el lugar donde fue adquirido.

¿Qué se conoce sobre el ramo?

Valeria Márquez fue asesinada el pasado 13 de mayo de 2025, en la entrada de su estética, el Blossom The Beauty Lounge, cuando un desconocido ingresó al establecimiento y le propinó diversos disparos.

En ese momento, la influencer realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales, por lo que el siniestro quedó grabado y causó gran conmoción entre sus seguidores.

Días después de su muerte, un ramo de rosas rojas, envuelto en papel negro y sin dedicatoria, más que la palabra "Perdón" escrita en una cinta blanca, fue entregado a las afueras de su estética.

Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía de Jalisco logró obtener el nombre de la persona que hizo la compra del arreglo floral, así como identificar la floristería.

No obstante, el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que el negocio no posee cámaras de seguridad y no ha sido posible obtener una imagen clara del sospechoso.

Hasta ahora, el nombre del comprador no ha sido revelado por los entes policiales para no entorpecer el proceso de investigación.

Es importante mencionar que, durante la entrega del ramo, un periodista se encontraba presente a las afueras de la estética y pudo confrontar al repartidor.

"Me dijeron que lo dejara y le tomara una foto", explicó el joven.

Las flores fueron obtenidas como evidencia del caso para realizar los análisis científicos y recabar huellas dactilares del jarrón en el que fueron entregadas.

¿Qué más se sabe?

Según El Mañana, Vivian de la Torre, mejor amiga de la influencer mexicana, es una de las sospechosas de estar involucrada en el asesinato, debido a que insistió en que Valeria se quedara en el salón de belleza, a pesar de sus deseos de retirarse.

Asimismo, Vivian realizó una declaración sobre los regalos que le dejaron a Márquez antes de morir, y confesó que ella solía enviarle obsequios cuando la veía desanimada.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el posible motivo de la compra del ramo, ni si esta acción tiene alguna relación directa con el deceso de Valeria.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas diligencias en los próximos días.

