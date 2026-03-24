Colonización lunar en marcha: la NASA enviará primera tripulación a la Luna el 1 de abril

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La NASA confirmó que la misión Artemis 2 será lanzada el 1 de abril, marcando la primera expedición lunar tripulada desde 1972.

Cuatro astronautas intentarán llegar al entorno lunar con hasta cuatro oportunidades para completar la misión, siempre que las condiciones climáticas sean favorables. Esta misión representa el primer paso tangible hacia el objetivo de establecer una colonia humana permanente en la Luna.

Objetivos de largo plazo: permanecer en la Luna

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, señaló que el objetivo no se limita a pisar la Luna, sino a mantener una presencia constante, según lo informado por el medio El País.

“Falta solo una semana y puedo confirmar que todo está en orden y no hay ningún impedimento para el lanzamiento de Artemis, si las condiciones meteorológicas lo permiten”

Tras las misiones Artemis 4 y 5, previstas para 2028, se planea que los aterrizajes tripulados ocurran cada seis meses a partir de 2029, mientras que desde 2027 se intensificarán las misiones robóticas para preparar la superficie y evaluar la viabilidad de infraestructura habitacional.

Fases del proyecto de colonización lunar

Fase experimental: incremento de actividades robóticas y humanas para recopilar datos esenciales sobre la superficie lunar. Infraestructura semihabitable: construcción de módulos que permitan estancia temporal con suministro regular de recursos. Infraestructura pesada: instalación de estructuras capaces de sostener presencia humana permanente, dependiente de cargueros espaciales de gran capacidad.

Avances en el programa Artemis

La NASA ha ajustado su plan tras los problemas con el cohete SLS. para aumentar la confiabilidad, Isaacman anunció que la agencia planea lanzar cohetes cada 10 meses y evalúa el uso de naves privadas, como la de Jeff Bezos, ante los retrasos de la Starship de Elon Musk.

Artemis 3 se limitará a pruebas en órbita terrestre, mientras que misiones posteriores pondrán a prueba aterrizajes y módulos de infraestructura.

"La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie"

La agencia enfatizó la participación de socios internacionales y empresas privadas para lograr los objetivos de la colonización lunar. Isaacman alertó que China podría adelantarse si Estados Unidos no acelera su programa, subrayando la importancia de mantener la competitividad en la nueva carrera espacial.

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