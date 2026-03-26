¡Las Kpop Demon Hunters llegan a McDonald's! Así se ve el nuevo menú inspirado en la película

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McDonald’s anunció oficialmente una colaboración global con Netflix inspirada en la exitosa película animada Kpop Demon Hunters.

Esta alianza busca celebrar el éxito del filme, que recientemente hizo historia al ganar dos premios Óscar y dos Globos de Oro, incluyendo Mejor Película de Animación.

A partir de esta semana, los seguidores de la película podrán elegir entre productos diseñados para representar a los grupos rivales: los Saja Boys y HUNTR/X. Según los directivos de McDonald’s y Netflix, cada detalle de este menú por tiempo limitado, desde los ingredientes hasta los colores de las salsas, fue creado para ofrecer una experiencia auténtica que traslade a los fans a las escenas más icónicas de la cinta.

Desayunos y comidas de película

La colaboración se divide en dos grandes opciones principales que representan a los protagonistas de la historia:

Desayuno Saja Boys: esta opción matutina incluye el Spicy Saja McMuffin, acompañado de las tradicionales papas ralladas (hash browns) y un refresco pequeño.

Menú HUNTR/X: diseñado para la comida o cena, incluye 10 piezas de McNuggets de pollo, un refresco mediano y tres productos exclusivos de esta promoción.

Papas picantes y salsas temáticas

Uno de los lanzamientos más llamativos son las Ramyeon McShaker Fries. Inspiradas en el refrigerio favorito de los personajes Rumi, Mira y Zoey, estas papas fritas vienen con un sobre de condimento de soja, ajo, sésamo y especias. Los clientes deben verter el polvo en una bolsa especial y agitarlo para obtener el sabor coreano tradicional.

Para acompañar, se presentaron dos salsas de edición especial:

Salsa Hunter : una mezcla de chile dulce con notas de ajo y pimienta.

: una mezcla de chile dulce con notas de ajo y pimienta. Salsa Demon: una mostaza intensa de color morado que imita los patrones visuales de los villanos de la película.

Un postre explosivo

Para cerrar el menú, McDonald's incluyó el Derpy McFlurry, disponible de forma individual. Este postre combina el helado de vainilla de la casa con perlas explosivas de frutos rojos y una cobertura de salsa de frutos del bosque, manteniendo la estética colorida de la animación.

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