Sorpresa en la Casa Blanca: Melania Trump rompe esquemas con curioso invitado en acto oficial

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, generó gran impacto al presentarse en un acto oficial acompañada de un robot humanoide durante una cumbre internacional en la Casa Blanca.

La actividad reunió a representantes de más de 40 países y tuvo como eje central el impulso de la educación y la tecnología en beneficio de los niños.

El invitado que captó la atención fue “Figure 03”, un robot desarrollado en territorio estadounidense que incluso intervino durante el evento. El humanoide ofreció palabras de bienvenida en varios idiomas, lo que marcó un momento llamativo y reflejó el avance de la inteligencia artificial en escenarios institucionales.

El encuentro formó parte de la iniciativa “Fostering the Future Together”, promovida por Melania Trump para fomentar alianzas globales enfocadas en mejorar el acceso a la educación.

Durante su intervención, la primera dama instó a los países a trabajar en conjunto para desarrollar programas innovadores y adaptados a las nuevas tecnologías.

Asimismo, destacó la importancia de crear estrategias que preparen a los jóvenes para un entorno en constante transformación, donde la tecnología juega un papel cada vez más relevante en el aprendizaje y desarrollo profesional.

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