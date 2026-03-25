Conflicto Irán-EEUU: Donald Trump lanza ultimátum y promete “desatar el infierno”

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La tensión entre Estados Unidos e Irán se intensificó este miércoles tras las declaraciones de la Casa Blanca, donde se dejó claro que el presidente Donald Trump está dispuesto a “desatar el infierno” si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

La portavoz Karoline Leavitt señaló que el mandatario no está haciendo advertencias vacías y que Irán no debe subestimar la capacidad de respuesta estadounidense.

"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo"

El gobierno estadounidense aseguró que, pese al tono firme, las negociaciones con Irán continúan siendo productivas, aunque se reconoce que la brecha entre ambos países sigue siendo significativa, de acuerdo al medio NTN24.

Washington presentó un plan de 15 puntos con propuestas para detener los bombardeos y abrir una vía hacia la paz, que incluye condiciones específicas que Teherán debería cumplir.

Desde Irán, la respuesta ha sido contundente. Funcionarios del régimen negaron la existencia de negociaciones directas o indirectas con Estados Unidos y rechazaron la propuesta estadounidense. Medios oficiales iraníes afirmaron que la decisión sobre la guerra depende únicamente de Teherán, dejando entrever que no cederán ante presiones externas.

El contexto del conflicto incluye semanas de enfrentamientos y ataques estratégicos en la región, donde EEUU busca obligar a Irán a aceptar un alto al fuego. La advertencia de Trump busca ejercer presión para lograr un acuerdo, aunque la postura iraní evidencia la dificultad de alcanzar un consenso inmediato.

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