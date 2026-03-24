Testigos de Jehová permitirán transfusiones de sangre: así debe ser el procedimiento

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El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, con sede en Estados Unidos, ha emitido una "aclaración" doctrinal que modifica una de sus normas más estrictas y conocidas: la prohibición absoluta de las transfusiones.

La Nueva Regla

Por primera vez en décadas, la organización permite un procedimiento que antes era motivo de expulsión o estigma:

Los fieles ahora pueden optar por extraer y almacenar su propia sangre antes de una cirugía programada.

Esa misma sangre puede ser utilizada durante la intervención si el paciente lo requiere.

La organización lo ve ahora como una extensión de los "adelantos médicos" que permiten el respeto a la vida sin violar (según su nueva interpretación) el mandato bíblico de "abstenerse de sangre".

A pesar de esta apertura, el pilar fundamental de su creencia permanece intacto.

Sigue estrictamente prohibido recibir sangre de otra persona (transfusiones alogénicas).

Insisten en que no es una postura médica, sino de respeto a Dios, para quien la sangre representa la esencia de la vida.

Los testigos seguirán priorizando a cirujanos expertos en métodos alternativos para minimizar el sangrado y el uso de expansores de volumen.

Antecedentes

Este cambio doctrinal ocurre poco después de una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH):

Una mujer en Madrid fue transfundida contra su voluntad en el Hospital de La Paz, pese a haber dejado constancia de su rechazo.

España fue obligada a pagar 26.000 euros por vulnerar la libertad religiosa y la vida privada de la paciente.

Este fallo judicial puso bajo la lupa los protocolos de consentimiento informado en emergencias, presionando a las instituciones religiosas a buscar vías intermedias como la que se anuncia hoy.

Médicos hematólogos señalan que esta apertura facilitará enormemente las cirugías de alta complejidad (como las cardíacas o traumatológicas) en pacientes Testigos de Jehová, reduciendo los dilemas éticos y legales en los quirófanos cuando hay tiempo de planificar la intervención

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