LG presenta el "Hogar sin tareas": Un robot con manos humanas

En la antesala del Consumer Electronics Show (CES) 2026, LG Electronics ha dado un paso audaz hacia el futuro de la domótica. El protagonista de su conferencia LG World Premiere no fue un ejecutivo, sino CLOiD, un avanzado robot diseñado para liberar a las personas de las cargas domésticas bajo la visión "Zero Labor Home" (Hogar con cero quehaceres).

CLOiD: Precisión táctil y empatía artificial

A diferencia de sus predecesores, CLOiD cuenta con dos brazos articulados y manos de cinco dedos, lo que le permite realizar tareas de alta precisión. Durante la presentación, el robot asombró a la audiencia al abrir la puerta de una lavadora y depositar ropa en su interior en vivo.

El androide mostró además su capacidad de análisis contextual al interrumpir la ponencia de Steve Scarbrough, director de Eco Soluciones de LG. Tras detectar que el calor en el escenario era excesivo, el robot ofreció agua al ejecutivo para hidratarlo. Mientras Scarbrough bebía, CLOiD concluyó con una reflexión sobre su propósito

“El futuro es uno donde la tecnología apoya silenciosamente a las personas. Con la 'IA en Acción' de LG, la vida cotidiana se vuelve más significativa y humana”.

De la pantalla a la realidad física

El CEO global de LG, Lyu Jae-cheol, planteó una pregunta clave: ¿Qué pasaría si la IA pudiera salir de la pantalla y trabajar en la vida real? La respuesta es un ecosistema donde los electrodomésticos dejan de ser herramientas aisladas para convertirse en "agentes" coordinados.

Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa de LG México, explicó que este avance es el resultado de casi una década de experiencia:

Experiencia previa: La tecnología que hoy vemos en casa ya ha sido probada en robots de aeropuertos y restaurantes en Corea.

Componentes críticos: La precisión de CLOiD es posible gracias a los LG Actuators, articulaciones con engranajes inteligentes que la compañía planea proveer a otros sectores de la industria.

IA en Acción: El hogar que se anticipa a ti

Bajo el concepto de Inteligencia Afectiva, LG demostró cómo su aplicación ThinQ y el robot CLOiD colaboran para gestionar el estrés diario:

Gestión inteligente: Si un usuario planea correr pero el sistema detecta lluvia, CLOiD sugiere una rutina de ejercicio en interiores.

Preparación del entorno: Antes de que el usuario llegue a casa, el robot ajusta el aire acondicionado, saca y dobla la ropa de la secadora y organiza la vajilla.

Personalización total: Desde televisores que reconocen voces individuales para sugerir contenido, hasta refrigeradores que entienden lenguaje natural para recomendar recetas personalizadas.

