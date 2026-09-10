Luces en el cielo: el tributo que reconstruye las Torres Gemelas en Nueva York

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El puerto de Nueva York presenció un acontecimiento conmovedor y vanguardista durante la noche del 9 de septiembre de 2026. La instalación artística titulada "2,977 Lights Over New York Harbor" proyectó en el cielo la silueta completa y a escala real de las emblemáticas Torres Gemelas. El despliegue utilizó exactamente 2.977 drones luminosos, una cifra que rinde honor directo a cada una de las personas que perdieron la vida en los atentados del 11 de septiembre de 2001, según lo dio a conocer El Debate.

Detalles del homenaje



El proyecto contó con la supervisión directa de líderes creativos, productores y miembros destacados de la comunidad de sobrevivientes, familiares y rescatistas. Entre los participantes activos destacaron Tim Brown y Brenda Berkman, socorristas del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), así como Terry Strada, presidenta de la organización 9/11 Families United. La dirección creativa estuvo a cargo de Addison Mehr, en colaboración con la empresa especializada en espectáculos aéreos Sky Elements y el patrocinio de la New York Foundation for the Arts.

Arte sobre el cielo



Los dispositivos despegaron desde Governors Island y se elevaron de forma coordinada sobre las aguas del puerto. Durante los primeros minutos de la presentación, las luces ascienden en una formación helicoidal que simula una espiral en movimiento. Posteriormente, los puntos brillantes ocupan posiciones fijas en el espacio nocturno hasta estructurar con precisión milimétrica el contorno tridimensional de los dos edificios del World Trade Center. La obra se alza justo al lado del haz de luz tradicional Tribute in Light, junto al edificio One World Trade Center, según lo informó El Debate.

Obra compuesta



El apartado musical acompañó la coreografía aérea mediante piezas seleccionadas para incentivar la reflexión. La transmisión incluyó composiciones de Philip Glass, pasajes de la obra "On The Transmigration of Souls" del compositor John Adams (creada específicamente en memoria de las víctimas) y piezas emblemáticas de Max Richter como "On the Nature of Daylight".

25 años del atentado



Esta iniciativa pública y gratuita forma parte de los actos conmemorativos de cara a los 25 años de los atentados del 11-S. Diversas fundaciones privadas y donantes particulares financiaron la totalidad del montaje. El impacto visual de la obra generó repercusión en redes sociales, donde residentes y visitantes compartieron videos e imágenes del cielo iluminado desde Manhattan, Brooklyn y la costa de Nueva Jersey. La imagen de las estructuras transparentes formadas por luz pura devolvió momentáneamente al horizonte neoyorquino uno de sus símbolos más recordados, según lo detalló El Debate.

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