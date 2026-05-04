¡Más que series! Todo lo nuevo que llega a las pantallas en mayo: lista de estrenos y dónde verlos

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Las plataformas de streaming se preparan para un mes de mayo cargado de novedades y el regreso de personajes conocidos.

Entre los títulos más destacados se encuentran secuelas de series populares y películas de gran presupuesto que saltan de la pantalla grande al servicio doméstico, ofreciendo opciones para todos los gustos.

Desde historias de superhéroes con toques clásicos hasta dramas de suspenso y animaciones para la familia, la oferta busca mantener a los usuarios conectados durante las próximas semanas.

Acción y héroes en pantalla

Prime Video apuesta fuerte por el suspenso y la acción con el estreno de Spider-Noir el 27 de mayo. Esta serie presenta una versión diferente del conocido héroe, ambientada en los años 30 y con un estilo visual que recuerda al cine policial antiguo.

Además, el 6 de mayo regresa Citadel con su segunda temporada y el 20 de mayo llega la película Guerra fantasma, protagonizada por el agente Jack Ryan.

Novedades en Netflix

La plataforma presenta el 15 de mayo la serie Berlín y la dama del armiño, que expande la historia de uno de los personajes más populares de La Casa de Papel.

Para quienes prefieren el anime, la segunda temporada de Devil May Cry estará disponible el 12 de mayo.

En el apartado de películas, destaca el estreno de Mi querida señorita el 1 de mayo, una nueva versión de un drama español muy reconocido.

Opciones para la familia y más drama

Disney Plus trae la cuarta temporada de El encargado el 1 de mayo, junto con nuevos relatos de ciencia ficción en Star Wars: Cuentos del Inframundo el 4 de mayo.

Por otro lado, la plataforma Max incluirá títulos de gran éxito comercial como Dune: Parte dos el 3 de mayo y Wonka el 10 de mayo. También continuará con episodios semanales de la serie Euphoria durante todo el mes.

Documentales y deportes

El 7 de mayo se estrena una serie documental sobre la vida y carrera del futbolista Sergio Kun Agüero, que cuenta con testimonios de figuras como Lionel Messi.

Asimismo, el 16 de mayo llega la cuarta temporada de Bienvenidos al Wrexham, la producción que sigue las vivencias de un club de fútbol galés bajo la dirección de actores de Hollywood.

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