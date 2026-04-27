Reclamo escolar se hace viral: niña de Lara abre debate sobre actividades académicas

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Una niña del estado Lara se convirtió en tendencia en redes sociales tras protagonizar un video en el que expresa su opinión sobre la carga escolar.

El contenido, grabado de manera espontánea en Quíbor, ha captado la atención de miles de usuarios por la forma directa en que la menor describe su experiencia académica.

La grabación muestra una conversación con un creador de contenido, en la que la estudiante de cuarto grado cuestiona la cantidad de tareas, exposiciones y evaluaciones que debe cumplir en su rutina escolar.

El video se ha difundido ampliamente en plataformas digitales, acumulando numerosas reproducciones y comentarios. La autenticidad de la niña y su manera clara de expresarse han sido factores clave para su viralización.

Uno de los momentos más destacados del video es cuando la menor relata lo que le dijo a su maestra “Están en cuarto grado, no en cuarto año”. Esta expresión se convirtió en el eje central de la discusión, al resumir la percepción de exigencia que, según la niña, supera lo esperado para su nivel educativo.

Además del mensaje, el video ha llamado la atención por el uso natural del lenguaje propio de la región larense. Más allá del impacto en redes sociales, el video ha reabierto la discusión sobre el equilibrio entre exigencia académica y bienestar estudiantil en Venezuela.

Mientras el contenido continúa circulando en internet, el tema sigue generando interés, con opiniones que invitan a analizar el rol de la educación en las primeras etapas de formación.

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