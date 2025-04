Nintendo Switch 2: cuánto vale y en qué fecha es el lanzamiento

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 3 de abril 2025, la consola Nintendo Switch 2 se sumó a las tendencias luego que diera a conocer su diseño, precio y la fecha de lanzamiento.

Según se pudo conocer estrena algunos extras que van a aportar valor a los jugadores, como el botón C para el GameChat y los mandos Joy-Con con funciones de ratón, reseñó computerhoy.20minutos en su portal web.

¿Cuándo estará disponible y cuál es el precio?

De acuerdo con el reporte, el anuncio se realizó durante un directo y se reveló que estará disponible a nivel mundial a partir del 5 de junio de 2025.

Además, después del streaming se anunciaron los precios:

Consola sola: 469,99 euros.

469,99 euros. Pack con Mario Kart World:509,99 euros.

Nintendo Switch 2 es compatible con juegos de Nintendo Switch, tanto en formato físico como digital.

Además, es posible que algunos títulos de Nintendo Switch sean incompatibles o no compatibles en su totalidad con Nintendo Switch 2.

Otra de las grandes singularidades de la Switch 2 es su enorme biblioteca de videojuegos digitales originales -tales como 'The Legend of Zelda: The Wind Waker'- que estarán disponibles a partir de ahora con el pack Online Plus, según reportó EFE.

También saldrá a la venta desde el mismo día un mando morado icónico de 'GameCube'.

