¡Nuevo récord Guinness! El venezolano César Ruiz realiza hazaña frente a las cámaras

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Recientemente, el creador de contenido César Ruiz alcanzó un hito histórico al establecer un nuevo récord Guinness.

Desde su cuenta de Instagram, el venezolano anunció que logró completar el maratón de entrevistas más largo del mundo tras permanecer 56 horas seguidas frente a las cámaras sin dormir.

Esta hazaña, que ocurrió durante el evento Zenith Summit 2026 en Miami, superó la marca anterior de 55 horas que pertenecía a un registro europeo.

Un logro certificado

Durante la transmisión, Ruiz entrevistó a más de 300 líderes de distintos sectores como tecnología, finanzas y emprendimiento, cumpliendo con la exigencia de formular al menos cinco preguntas diferentes a cada invitado.

La organización Guinness World Records entregó el certificado oficial a Ruiz tras verificar el cumplimiento de todas las normas de la categoría. El evento contó con testigos independientes y un registro detallado de cada minuto para asegurar la validez de la marca.

Además del reconocimiento mundial, el condado de Miami otorgó un certificado especial al creador por el impacto del evento en la comunidad local.

Trayectoria desde el humor

César Ruiz, conocido también como César Ruiz Pamela, inició su camino en las plataformas digitales en el año 2018 con videos de comedia y parodias. Su carrera despegó en TikTok, donde sus escenas de humor cotidiano le permitieron acumular millones de seguidores.

Evolución profesional

A lo largo de su carrera, Ruiz trabajó durante más de dos años en el equipo creativo del comediante Marco Pérez, conocido como Marko, donde perfeccionó sus habilidades en producción y guion.

Actualmente, el venezolano cuenta con una audiencia combinada de más de 25 millones de personas en sus redes sociales. Además de su faceta como humorista, Ruiz se formó en actuación y hoy lidera proyectos empresariales como socio de plataformas de infraestructura tecnológica.

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