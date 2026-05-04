Inician tratamiento con vacuna innovadora contra el cáncer: sepa cómo funciona

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La investigación médica en Rusia continúa avanzando en el desarrollo de una vacuna experimental de ARNm contra el melanoma.

En este contexto, un segundo paciente se prepara para recibir el tratamiento personalizado, como parte de un programa clínico que busca evaluar la eficacia de esta innovadora terapia oncológica.

Primer caso y primeros resultados

El proyecto ya tuvo su primera aplicación en un paciente de 60 años diagnosticado con melanoma cutáneo en la región de Kursk, según informa VTV.

Este caso marcó el inicio del uso de la vacuna personalizada Neooncovac, administrada bajo un esquema de múltiples dosis diseñado según la respuesta del organismo.Entre los aspectos del tratamiento destacan:

Aplicación progresiva de hasta 10 dosis

Inicio con varias aplicaciones en las primeras semanas

Continuación con dosis espaciadas en el tiempo

Evaluación constante de la respuesta inmunológica

Los especialistas reportaron señales iniciales de mejoría, aunque los resultados definitivos aún dependen de la culminación del ciclo completo.

Preparación del segundo paciente

Las autoridades científicas confirmaron que un segundo paciente ya está en fase de preparación para recibir el tratamiento. El proceso incluye la fabricación personalizada de la vacuna, que se espera aplicar durante la primera mitad de mayo, según el equipo investigador.

El director del centro Gamaleya, Alexánder Gíntsburg, explicó que el desarrollo del medicamento avanza conforme al cronograma del programa experimental, con nuevos casos previstos en el corto plazo.

Cómo funciona la vacuna de ARNm

La terapia se basa en tecnología de ARNm, adaptada específicamente para el tratamiento del cáncer. Su funcionamiento depende de un análisis genético del tumor del paciente, lo que permite diseñar una vacuna única para cada caso.

El desarrollo del fármaco involucra a centros especializados en epidemiología, microbiología y radiología en Rusia. El proceso incluye la creación de un software basado en inteligencia artificial que permite identificar las características específicas de cada tumor para producir una vacuna a medida.

Los primeros prototipos fueron presentados a finales de 2025, marcando el inicio de esta fase experimental. Aunque los resultados todavía son preliminares, los investigadores consideran que esta tecnología podría representar un avance significativo en la lucha contra el cáncer.

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