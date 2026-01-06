Reducir el tiempo en redes sociales podría mejorar la salud mental

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el debate sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes sigue abierto, una nueva investigación arroja resultados esperanzadores. Un estudio publicado en la revista JAMA Network Open sugiere que pausar el uso de estas plataformas durante apenas siete días puede reducir significativamente los síntomas de ansiedad, depresión e insomnio en adultos jóvenes.

El experimento: Menos conexión, mejores indicadores

La investigación analizó a 295 voluntarios de entre 18 y 24 años. Tras recibir la instrucción de evitar las aplicaciones sociales, el grupo logró reducir su tiempo de conexión promedio de dos horas a solo 30 minutos diarios.

Los resultados tras la semana de "desintoxicación" mostraron mejoras notables:

Depresión: disminuyó 24,8% .

Ansiedad: se redujo 16,1% .

Insomnio: bajó 14,5%.

Un dato revelador es que los beneficios más pronunciados se observaron en sujetos que presentaban síntomas de depresión más graves antes del estudio.

Calidad sobre cantidad: El problema no es la pantalla

El estudio desafía la idea de que el tiempo total frente a la pantalla es el único culpable. De hecho, algunos participantes usaron más el celular durante la semana de prueba (en otras funciones), pero aun así se sintieron mejor.

Según John Torous, profesor de psiquiatría en Harvard y coautor del estudio, los beneficios derivan de reducir conductas perjudiciales, como:

El uso adictivo y compulsivo. La comparación social negativa con otros usuarios.

Una herramienta complementaria, no una cura

Pese a los datos positivos, Torous advierte que esto no sustituye a un tratamiento profesional. "No sería tu primera línea ni tu único tratamiento, pero puede ser un complemento útil para quienes ya están en terapia y quieren experimentar qué les hace sentir mejor", explicó a The New York Times.

Limitaciones del estudio:

Sesgo de voluntariedad: Los participantes ya tenían la intención de mejorar, lo que pudo influir en sus respuestas.

Falta de grupo de control aleatorio: No se puede descartar un efecto de autosugestión debido al mensaje cultural de que "las redes son malas".

El poder del descanso

Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Psicológica Estadounidense, subraya que estos hallazgos refuerzan una tendencia clara: la soledad y la ansiedad suelen disminuir cuando se abandona el entorno digital. A diferencia de la psicoterapia, que requiere tiempo, el "detox" es una herramienta gratuita y de efecto rápido que empodera a jóvenes y padres para tomar el control de su bienestar emocional.

Con información de El Comercio

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube