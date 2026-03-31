¿Transferencia de dinero con un sólo toque en IPhones? Así puedes activarlo

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Apple advirtió que lanzaría un servicio que permitiría a sus usuarios enviar y recibir dinero de manera práctica desde que anunció iOS 26.

Con solo poner el teléfono frente a otro ya puede hacerse la transferencia del dinero de manera inmediata.

Apple dio a conocer que el servicio Tap to Pay ya está disponible en México.

Esta función es compatible con cualquier iPhone que acepte pagos sin contacto, que tenga el sistema NFC.

La empresa de la ‘manzanita’ reveló que desde el modelo iPhone XS con la versión más reciente de iOS se podrán recibir transferencias con solo acercar el teléfono, Apple Watch, cartera digital o incluso tarjeta de crédito o débito.

Si bien en México la función solo está disponible con las principales redes de pago, es decir, Visa, MasterCard y American Express, se espera que poco a poco lleguen más.

Apple anunció que Tap to Pay en el iPhone ya está disponible en México, lo que permite a los comerciantes de ese país usar el iPhone para aceptar pagos sin contacto en persona de manera muy fácil y segura.https://t.co/QTIHDqiMCE — MacStoreMx (@MacStoreMx) March 25, 2026

Esto es lo que debe saber sobre Tap to Pay

Este servicio transforma a los iPhone en un lector NFC, no gestiona depósitos, no procesa pagos por sí mismo ni funciona como una cuenta bancaria independiente; en consecuencia, el usuario necesita un proveedor que procese las transacciones y la app del proveedor instalada en el celular, bancos o billeteras digitales serán clave para el correcto funcionamiento del servicio.

¿Cómo activar Tap to Pay?

Antes de ejecutar cualquier activación del servicio, lo principal es verificar los requisitos, por lo tanto, debe contar con un iPhone XS o modelos posteriores y tener iOS actualizado a la última versión.

Paso 1: habilitar la función en su app de pagos

Apple no cobra una tarifa directa por activar Tap to Pay, pero el costo de la transacción depende de su proveedor de servicios de pago.

Abra la aplicación de pagos que utilice habitualmente (por ejemplo, la app de Stripe o Square).

Busque en la configuración de la cuenta o en la sección de “Herramientas de venta” la opción “Tap to Pay”.

Siga las instrucciones en pantalla para aceptar los términos y condiciones. En la mayoría de los casos, se le pedirá autorizar el uso del chip NFC del iPhone para transacciones.

Paso 2: realizar el primer cobro

Una vez activado, el proceso de cobro es similar al de cualquier terminal de punto de venta moderno, pero usando la pantalla del teléfono.

Ingrese el monto a cobrar en su aplicación de pagos.

Seleccione la opción “Cobrar” o “Tap to Pay”.

Presente su iPhone al cliente.

El cliente debe acercar su tarjeta contactless (débito o crédito) o su dispositivo (Apple Pay, Google Wallet) a la parte superior trasera del iPhone, sobre el ícono de pago sin contacto.

Espere la confirmación en pantalla y la transacción se completará en segundos.

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